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17:27   16 Января 2020
Россия

Медведев и Мишустин проведут встречу 17 января

Медведев и Мишустин проведут встречу 17 января

Экс-премьер-министр России, нынешний зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и новый глава российского Кабмина Михаил Мишустин проведут встречу 17 января. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. 

Известно, что встреча состоится в Доме правительства России.

В четверг, 17 января, Михаил Мишустин официально возглавил российское правительство после того, как накануне Кабмин в полном составе ушел в отставку. По словам Мишустина, состав нового правительства будет объявлен в самое ближайшее время. Также президент России Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ, этот пост занял Дмитрий Медведев. 

Исполняющий обязанности главы министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что от нового правительства ждут свежих идей и высоких темпов динамики развития страны. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #политика #правительство рф #мишустин

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