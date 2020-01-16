Шаповалов считает, что Турция провоцирует ЛНА на срыв перемирия в Ливии

Заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецкого военного контингента в Ливию нагнетают обстановку в преддверии Берлинской конференции, которая намечена на 19 января. Такое мнение в беседе с ФАН выразил замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, Владимир Шаповалов.

Ранее Эрдоган в интервью арабскому телеканалу «218» заявил, что отправка военных сил в Ливию была обусловлена просьбой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) якобы для «обеспечения выживания правительства».

Политолог уверен, что такая политика со стороны лидера Турции провоцирует фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара на срыв перемирия.

«Это заявление напрямую связано с берлинской конференцией: фактически, Турция повышает ставки, идя на явные провокации», — считает эксперт.

Шаповалов напомнил, что Анкара преследует собственные интересы, в том числе связанные с освоением ресурсов в Средиземном море. Защитой ПНС Ливии она преследует узкие цели турецкого руководства.

Политолог уверен: поддержка Турцией правительства Сарраджа — серьезный дестабилизирующий фактор, поскольку речь пойдет об угрозе военной силы. Действия Эрдогана грозят эскалацией конфликта, подчеркнул Шаповалов.

В своем заявлении Эрдоган также напомнил о соглашении по демаркации морских границ в Средиземноморье. Его заключили Турция и ПНС Ливии в конце ноября 2019 года. Ранее МИД Египта признал его незаконными, а в Греции подписанные между Эрдоганом и Сарраджем соглашения назвали географически абсурдными.

Таким заявлениями турецкий лидер пытается надавить на Евросоюз, который не признал соглашений о демаркации морских границ.

«В значительной степени именно ЕС выступает в качестве принимающей стороны и организатором этой встречи, подобного рода заявления Эрдогана — это попытка оказать давление на европейские страны», — уверен политолог.

Конференция по Ливии состоится в Берлине 19 января. В ней будут участвовать РФ, Турция, Великобритания, США, Франция, Египет, Алжир, ОАЭ, КНР, а также представители ООН и стран ЕС.