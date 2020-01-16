Медведев заявил, что поставленные Путиным задачи требуют новых подходов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Facebook выразил благодарность коллегам из правительства за годы совместной работы.

«Благодарен всем членам Правительства, Аппарату Правительства за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали все эти годы. Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться», — пишет экс-премьер.

По словам Медведева, все действия ушедшего в отставку правительства принимались в интересах россиян. Зампреда Совбеза отметил высокий профессионализм своих коллег и их серьезный опыт.

Медведев подчеркнул, что новые задачи, намеченные президентом страны Владимиром Путиным, требуют новых сил и подходов. В завершении своего обращения экс-премьер пожелал новому правительству удачи в реализации поставленных целей.