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17:15   16 Января 2020
Россия

Медведев заявил, что поставленные Путиным задачи требуют новых подходов

Медведев заявил, что поставленные Путиным задачи требуют новых подходов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети Facebook выразил благодарность коллегам из правительства за годы совместной работы.

«Благодарен всем членам Правительства, Аппарату Правительства за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали все эти годы. Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться», — пишет экс-премьер.

Медведев заявил, что поставленные Путиным задачи требуют новых подходов

По словам Медведева, все действия ушедшего в отставку правительства принимались в интересах россиян. Зампреда Совбеза отметил высокий профессионализм своих коллег и их серьезный опыт.

Медведев подчеркнул, что новые задачи, намеченные президентом страны Владимиром Путиным, требуют новых сил и подходов. В завершении своего обращения экс-премьер пожелал новому правительству удачи в реализации поставленных целей.

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Автор: Роман Самойлов
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