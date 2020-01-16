Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Конференция по Ливии в Берлине обсуждалась в беседе Путина с главой Европейского совета

Конференция по Ливии в Берлине обсуждалась в беседе Путина с главой Европейского совета

 Послание Путина вызвало у «оппозиции» растерянность не меньшую, чем возвращение Крыма

Послание Путина вызвало у «оппозиции» растерянность не меньшую, чем возвращение Крыма
Рада Украины ограничила образование на русском языке

Рада Украины ограничила образование на русском языке

 Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Глава парламента Ливии считает Турцию причастной к кризису в стране

Глава парламента Ливии считает Турцию причастной к кризису в стране

 МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии

МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии
Конференция по Ливии в Берлине обсуждалась в беседе Путина с главой Европейского совета

Конференция по Ливии в Берлине обсуждалась в беседе Путина с главой Европейского совета

 Послание Путина вызвало у «оппозиции» растерянность не меньшую, чем возвращение Крыма

Послание Путина вызвало у «оппозиции» растерянность не меньшую, чем возвращение Крыма
Рада Украины ограничила образование на русском языке

Рада Украины ограничила образование на русском языке

 Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Глава парламента Ливии считает Турцию причастной к кризису в стране

Глава парламента Ливии считает Турцию причастной к кризису в стране

 МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии

МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии
17:18   16 Января 2020
Россия

Силуанов: От нового правительства ждут свежих идей и высоких темпов динамики развития

Силуанов: От нового правительства ждут свежих идей и высоких темпов динамики развития

От нового российского правительства ждут свежих идей и высоких темпов динамики развития, об этом журналистам заявил исполняющий обязанности главы Минфина РФ Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума.

По словам Силуанова, смена состава правительства станет шагом к тому, что от нового Кабмина будут ждать свежих идей и предложений по ускорению роста экономики страны. Также стоит ожидать более высоких темпов динамики роста. 

«Новое правительство должно по-другому взглянуть на действующую ситуацию, более четко структурировать задачи и определить, как добиваться целей, поставленных президентом в указе 2018 года, а также как реализовать поставленные в послании президента задачи», — цитирует Антона Силуанова ТАСС.

Как отметил чиновник, состав нового Кабмина должен поставить четкие приоритеты, а затем показать хороший результат. 

Ранее стало известно, что Михаил Мишустин официально стал премьер-министром России. Глава правительства представит новый состав кабинета министров в ближайшие дни.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #силуанов #правительство рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...