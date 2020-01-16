Силуанов: От нового правительства ждут свежих идей и высоких темпов динамики развития

От нового российского правительства ждут свежих идей и высоких темпов динамики развития, об этом журналистам заявил исполняющий обязанности главы Минфина РФ Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума.

По словам Силуанова, смена состава правительства станет шагом к тому, что от нового Кабмина будут ждать свежих идей и предложений по ускорению роста экономики страны. Также стоит ожидать более высоких темпов динамики роста.

«Новое правительство должно по-другому взглянуть на действующую ситуацию, более четко структурировать задачи и определить, как добиваться целей, поставленных президентом в указе 2018 года, а также как реализовать поставленные в послании президента задачи», — цитирует Антона Силуанова ТАСС.

Как отметил чиновник, состав нового Кабмина должен поставить четкие приоритеты, а затем показать хороший результат.

Ранее стало известно, что Михаил Мишустин официально стал премьер-министром России. Глава правительства представит новый состав кабинета министров в ближайшие дни.