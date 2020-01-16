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17:15   16 Января 2020
Весь мир

Военный эксперт объяснил, как Иран может обезвредить беспилотники США

Военный эксперт объяснил, как Иран может обезвредить беспилотники США

Тегеран не только ответит на вызовы Вашингтона, но и без труда обезвредит американские беспилотные летательные аппараты. Об этом в комментарии «ПолитЭксперту» заявил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

Диалог между Ираном и США обострился после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Военачальник погиб после авиаудара США по международному аэропорту в Багдаде. Тегеран в ответ атаковал американскую военную базу Айн-эль-Асад в Ираке. По информации французского издания AFP, в тот самый момент военные США утратили связь с беспилотником MQ-1C Grey Eagle.

По словам Хатылева, современный Иран — продвинутая страна, у которой есть самое разное оружие. Тегеран способен обезвредить американские дроны как физическим воздействием и непосредственным уничтожением ракетами, так и перехватом управления — поставили помеху, посадили беспилотник на землю.

«Или же просто вывести из строя, ввести в падение, уничтожить и, в случае если беспилотник несет в себе какие-то заряды, нейтрализовать, чтобы он не нанес удар по объектам», — объяснил военный эксперт.

Такие шаги и предприняли иранские военные, продолжил Хатылев. При этом наличие у Тегерана систем противовоздушной обороны, включая ЗРК С-300, свело к минимуму возможность применения американцами стратегического бомбардировщика B-52. В такой ситуации более эффективно использовать беспилотники.

«Такое решение и было принято военнослужащими Соединенных Штатов. И как показали последние события, против Ирана такая тактика оказалась неэффективной», — резюмировал военный эксперт.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #общество #беспилотник

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