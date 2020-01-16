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Конференция по Ливии в Берлине обсуждалась в беседе Путина с главой Европейского совета

Конференция по Ливии в Берлине обсуждалась в беседе Путина с главой Европейского совета

 Послание Путина вызвало у «оппозиции» растерянность не меньшую, чем возвращение Крыма

Послание Путина вызвало у «оппозиции» растерянность не меньшую, чем возвращение Крыма
Рада Украины ограничила образование на русском языке

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 Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Глава парламента Ливии считает Турцию причастной к кризису в стране

Глава парламента Ливии считает Турцию причастной к кризису в стране

 МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии

МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии
17:12   16 Января 2020
Россия

Восемь авиабомб времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму

Восемь авиабомб времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму

Сотрудники МЧС обезвредили в Ленинском районе Крыма восемь авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства в четверг, 16 января.

Уточняется, что боеприпасы были найдены в пяти километрах от села Курортное. Операцию по идентификации и обезвреживанию проводили специалисты группы пиротехнических работ Специального морского отряда регионального главка МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что взрывоопасные предметы были извлечены и уничтожены на специальном полигоне.

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Автор: Арсений Аскольский
#мчс #крым #бомбы

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