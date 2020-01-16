Восемь авиабомб времен Великой Отечественной войны обезвредили в Крыму

Сотрудники МЧС обезвредили в Ленинском районе Крыма восемь авиабомб времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства в четверг, 16 января.

Уточняется, что боеприпасы были найдены в пяти километрах от села Курортное. Операцию по идентификации и обезвреживанию проводили специалисты группы пиротехнических работ Специального морского отряда регионального главка МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что взрывоопасные предметы были извлечены и уничтожены на специальном полигоне.