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16:52   16 Января 2020
Весь мир

«Борьба» США с террором в Ираке – предлог для нахождения ВС в стране, считает политолог

«Борьба» США с террором в Ираке – предлог для нахождения ВС в стране, считает политолог

Американская агрессия на Ближнем Востоке лишила жителей региона нормальных условий для жизни. Население Ирака стало объектом пропаганды радикалов и экстремистов. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявили политический обозреватель и публицист Владимир Головашин и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Присутствие сил США в Сирии и Ираке дестабилизирует регион. Все больше экспертов и политологов вспоминают старый политический лозунг «Янки, гоу хоум».

Газета «The New York Times» сообщает, что американские военные совместно с силами Ирака возобновили борьбу против террористической группировки «Исламское государство»* (организация, запрещенная в РФ). По заявлению источников американского издания в ВС США, военные как можно быстрее хотели возобновить операцию, чтобы «подавить любую пропаганду о победе» со стороны ИГ* после приостановки америко-иракского сотрудничества в этой области.

После того, как в аэропорту Багдада силами США по личному приказу президента Дональда Трампа был убит иранский генерал Касем Сулеймани, власти Ирака попытались осудить действия Вашингтона и даже заявили, что американский контингент должен покинуть страну. Более сильные угрозы в адрес США высказал Иран, а вот Ирак так и остался неуслышанным со стороны Штатов.

«Борьба» США с террором в Ираке – предлог для нахождения ВС в стране, считает политолог

Политолог Владимир Головашин уверен, что военная помощь в 250 миллионов долларов, которую США оказывает Ираку, лишает восточную страну какой-либо политической субъективности в глазах Вашингтона.

«Однако, даже несмотря на возобновление совместных действий с иракскими спецслужбами против ИГ*, вывести оттуда войска США все равно придется. Во-первых, и это понимает ООН — в силу, скажем так, не вполне легитимного американского там пребывания. Во-вторых, и это понимает Трамп — из-за не сильно высокой эффективности их пребывания в Ираке и отсутствия в этом какого-то особого смысла», — заявил Головашин.

Эксперт Сергей Простаков считает, что в возобновлении америко-иракского взаимодействия против ИГ* есть свои плюсы – опасность возобновление волны террористической экспансии и правда существует. Но с другой стороны, сотрудничество США с радикалами и фанатиками уже давно перестало быть чем-то удивительным для Соединенных Штатов. Достаточно вспомнить их сомнительные контакты с террористами в Сирии. В итоге, в Ираке сформировалась система насилия, которая «питает» сама себя.

«Лишившееся нормальных жизненных условий из-за американской агрессии население стало идеальным объектом пропаганды экстремистов и радикалов, и, умножая их ряды, совершало новые акты террора, еще более усугублявшие обстановку. А об участии США в снабжении террористов, их подготовке есть немало свидетельств», — считает Простаков.

Эксперт ставит под сомнение действия США против боевиков ИГ*, ведь сложно сражаться с терроризмом, когда ты, по сути, и являешься его создателем. Терроризм стал для Вашингтона полноценным инструментом для осуществления своей политики. С этой точки зрения «борьбу» США с боевиками в Ираке можно рассматривать как предлог оставить свои военные базы в регионе. Простаков уверен, что лучшим способом борьбы против всех бед Ближнего Востока является полное изгнание американского контингента из Ирака, Ирана и Сирии.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ

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Автор: Роман Самойлов
#сша #терроризм #иг #ирак #борьба #вашингтон #войска

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