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16:51   16 Января 2020
Россия

Глава МВД республики Коми Виктор Полковников задержан за получение взятки

Глава МВД республики Коми Виктор Полковников задержан за получение взятки

Глава МВД республики Коми задержан за получение взятки, сообщает УФСБ. Высокопоставленный полицейский Виктор Полковников подозревается в получении взятки в особо крупном размере. 

Ряд Telegram-каналов сообщает, что размер взятки составляет 25 миллионов рублей. Известно, что деньги Полковников получал частично через фирмы-однодневки и частично наличными. В качестве посредника при передаче и получении суммы выступал известный в республике адвокат и генерал-лейтенант. Официально ни в одном из ведомств эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. 

Некоторые СМИ предполагают, что глава республиканского МВД получил взятку за непривлечение к уголовной ответственности. 

В кабинете высокопоставленного правоохранителя проходят обыски с участием сотрудников ФСБ и СКР. Самого Полковникова допрашивают, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #взятка #происшествия #чп #коми

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