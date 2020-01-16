Глава МВД республики Коми Виктор Полковников задержан за получение взятки

Глава МВД республики Коми задержан за получение взятки, сообщает УФСБ. Высокопоставленный полицейский Виктор Полковников подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Ряд Telegram-каналов сообщает, что размер взятки составляет 25 миллионов рублей. Известно, что деньги Полковников получал частично через фирмы-однодневки и частично наличными. В качестве посредника при передаче и получении суммы выступал известный в республике адвокат и генерал-лейтенант. Официально ни в одном из ведомств эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Некоторые СМИ предполагают, что глава республиканского МВД получил взятку за непривлечение к уголовной ответственности.

В кабинете высокопоставленного правоохранителя проходят обыски с участием сотрудников ФСБ и СКР. Самого Полковникова допрашивают, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.