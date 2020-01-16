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Конференция по Ливии в Берлине обсуждалась в беседе Путина с главой Европейского совета

Конференция по Ливии в Берлине обсуждалась в беседе Путина с главой Европейского совета

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Глава парламента Ливии считает Турцию причастной к кризису в стране

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МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии
16:42   16 Января 2020
Россия

Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни

Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что представит новый состав Кабинета министров в ближайшие дни. Он подчеркнул, что провел консультации со всеми фракциями Госдумы.

«Как только это (понимание - прим. ред.) появится, мы об этом скажем», — сказал Мишустрин журналистам.

Он поблагодарил президента РФ Владимира Путина за оказанное доверие, а также депутатов Госдумы, с которыми «сегодня очень детально проработали все вопросы». Мишустин отметил, что поговорил с парламентариями о направлениях работы правительства, о послании президента, которое нужно реализовывать.

Процедура рассмотрения кандидатуры на должность премьера заняла у депутатов около полутора часов, пишет ТАСС.

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Автор: Арсений Аскольский
#мишустин

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