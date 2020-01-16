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 МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии

МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии
16:33   16 Января 2020
Весь мир

ПНС Ливии заявило, что обе стороны соблюдают режим прекращения огня

ПНС Ливии заявило, что обе стороны соблюдают режим прекращения огня

Глава МИД так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммед Тахер Сияла подтвердил, что обе стороны конфликта соблюдают перемирие. Об этом он рассказал своему коллеге из Алжира Сабри Букадуму по телефону.

Об этом сообщает Radio Algeria International. Сияла подчеркнул, что подписание предложенного Россией проекта соглашения о перемирии позволит урегулировать конфликт.

Напомним, в Москве 12 января состоялись прямые переговоры между командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но взял время для обсуждения перемирия с лидерами племен. Сейчас действие режима прекращения огня в Ливии продолжается.

И. о. главы МИД России Сергей Лавров отметил, что переговоры в российской столице не должны были стать финальным аккордом в процессе урегулирования конфликта в Ливии. Однако встреча стала важным шагом на пути к подготовке конференции по Ливии, которая пройдет 19 января в Берлине.

Россия тем временем стремится содействовать политическому урегулированию конфликта. Именно она инициировала временное соглашение о прекращении огня, которое было принято обеими сторонами.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #пнс

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