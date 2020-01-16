Сирийский подросток поблагодарил российских врачей за операцию на ноге

Российские военные накануне провели гуманитарную акцию в населенном пункте Джаба провинции Эль-Кунейтра. Общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова также присоединился к мероприятию, сообщает в четверг, 16 января, Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что мирные жители получили наборы с продовольствием, а школьникам выдали канцелярские принадлежности. Военные врачи из России также оказали нуждающимся медицинскую помощь.За безопасность мероприятия отвечало подразделение российской военной полиции.

Местный подросток Кусай Даху оказался среди тех, кто обратился за медицинской помощью. Два года назад, когда в регионе происходили активные боевые действия, металлический осколок поранил ногу мальчика. Сирийские врачи помогли ребенку, однако боль в месте ранения периодически продолжала его мучить.

Российские врачи осмотрели юношу и пришли к выводу, что металл из ноги подростка был извлечен не полностью. Именно по этой причине у мальчика болела нога. После хирургического вмешательства осколок удалось извлечь полностью. Молодой человек поблагодарил врачей за помощь.