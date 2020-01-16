Послание Путина вызвало у «оппозиции» растерянность не меньшую, чем возвращение Крыма

Российская оппозиция впала в затяжную истерику после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое он огласил накануне. Либералы оказались неспособны к адекватной реакции после ряда политических заявлений, и в очередной раз продемонстрировали неумение действовать без команд и методичек.

Российские политики, журналисты и эксперты назвали речь Путина сильной и многообещающей. Сразу после выступления российского лидера правительство объявило об отставке в полном составе. Российские оппозиционеры не ожидали такого развития событий, хотя обычно они любят похвастаться знанием политической обстановки в стране. Оказалось, что либералы далеки от реальной политики и замкнуты в собственном узком кругу.

Психологи выявили пять стадий, через которые проходит сознание человека: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Аналогичные параллели можно провести с российскими оппозиционерами и их реакцией на речь Путина.

Основатель признанного в РФ иноагентом ФБК Алексей Навальный гордо написал в Twitter, что если в стране объявят референдум о внесении поправок в Конституцию, то никто на него не придет. По мнению блогера, всех обязательно обманут, как это якобы было на выборах в МГД. Только вот наблюдатели из разных стран крайне положительно оценили проведение выборов в Москве осенью 2019 года.

Глава «Либертарианской партии» Михаил Светов написал, что усиление парламентаризма в России почему-то вредит развитию российской государственности. Хотя Светов должен наоборот выступать за децентрализацию власти.

Председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов сумел увидеть в ослаблении президентских полномочий их усиление, но аргументов привести не смог.

Экс-депутат Государственной думы от «Справедливой России» Геннадий Гудков возмутился предложением президента запретить чиновникам из РФ иметь двойное гражданство или вид на жительство в других государствах. При этом у него самого есть бизнес в Болгарии, где он проживает большую часть времени.

Леонид Волков «предъявил» свои претензии сразу Владимиру Путину, но в интернете, находясь за границей. Классика несистемной оппозиции — хамить оппоненту издалека. К тому же Волков вместе с коллегами так и не смог разобраться, что же его возмущает больше: забота о детях, поднятие зарплат учителям или усиление роли парламента.

Даже скупой на эмоции беглый олигарх Михаил Ходорковский не смог сдержаться и возмутился выступлением Путина, заявив, что на ресурсах, где шла трансляция, нельзя было ставить дизлайки и писать комментарии.

Неудавшийся кандидат в депутаты МГД из команды блогера Навального Константин Янкаускас счел, что Дмитрий Медведев ушел с правительством в отставку якобы из-за расследования ФБК. При этом ранее суд признал его фейковым.

Самым активным либералом в Twitter стал Дмитрий Гудков, который написал больше всего постов на тему выступления российского президента. В итоге он сделал вывод, что в будущем государственное устройство страны изменится, а затем стал публиковать свои прогнозы, насмешив читателей незнанием политической обстановки в РФ.

Столь растерянными российские либералы не были с 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).