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Конференция по Ливии в Берлине обсуждалась в беседе Путина с главой Европейского совета

Конференция по Ливии в Берлине обсуждалась в беседе Путина с главой Европейского совета

 Послание Путина вызвало у «оппозиции» растерянность не меньшую, чем возвращение Крыма

Послание Путина вызвало у «оппозиции» растерянность не меньшую, чем возвращение Крыма
Рада Украины ограничила образование на русском языке

Рада Украины ограничила образование на русском языке

 Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Глава парламента Ливии считает Турцию причастной к кризису в стране

Глава парламента Ливии считает Турцию причастной к кризису в стране

 МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии

МИД Германии сообщил о готовности ЛНА придерживаться перемирия в Ливии
17:32   16 Января 2020
Россия

Послание Путина вызвало у «оппозиции» растерянность не меньшую, чем возвращение Крыма

Послание Путина вызвало у «оппозиции» растерянность не меньшую, чем возвращение Крыма

Российская оппозиция впала в затяжную истерику после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое он огласил накануне. Либералы оказались неспособны к адекватной реакции после ряда политических заявлений, и в очередной раз продемонстрировали неумение действовать без команд и методичек.

Российские политики, журналисты и эксперты назвали речь Путина сильной и многообещающей. Сразу после выступления российского лидера правительство объявило об отставке в полном составе. Российские оппозиционеры не ожидали такого развития событий, хотя обычно они любят похвастаться знанием политической обстановки в стране. Оказалось, что либералы далеки от реальной политики и замкнуты в собственном узком кругу.

навальный

Психологи выявили пять стадий, через которые проходит сознание человека: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Аналогичные параллели можно провести с российскими оппозиционерами и их реакцией на речь Путина. 

Основатель признанного в РФ иноагентом ФБК Алексей Навальный гордо написал в Twitter, что если в стране объявят референдум о внесении поправок в Конституцию, то никто на него не придет. По мнению блогера, всех обязательно обманут, как это якобы было на выборах в МГД. Только вот наблюдатели из разных стран крайне положительно оценили проведение выборов в Москве осенью 2019 года.

Глава «Либертарианской партии» Михаил Светов написал, что усиление парламентаризма в России почему-то вредит развитию российской государственности. Хотя Светов должен наоборот выступать за децентрализацию власти.

навальный

Председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов сумел увидеть в ослаблении президентских полномочий их усиление, но аргументов привести не смог. 

Экс-депутат Государственной думы от «Справедливой России» Геннадий Гудков возмутился предложением президента запретить чиновникам из РФ иметь двойное гражданство или вид на жительство в других государствах. При этом у него самого есть бизнес в Болгарии, где он проживает большую часть времени.

Леонид Волков «предъявил» свои претензии сразу Владимиру Путину, но в интернете, находясь за границей. Классика несистемной оппозиции — хамить оппоненту издалека. К тому же Волков вместе с коллегами так и не смог разобраться, что же его возмущает больше: забота о детях, поднятие зарплат учителям или усиление роли парламента.

навальный

Даже скупой на эмоции беглый олигарх Михаил Ходорковский не смог сдержаться и возмутился выступлением Путина, заявив, что на ресурсах, где шла трансляция, нельзя было ставить дизлайки и писать комментарии. 

Неудавшийся кандидат в депутаты МГД из команды блогера Навального Константин Янкаускас счел, что Дмитрий Медведев ушел с правительством в отставку якобы из-за расследования ФБК. При этом ранее суд признал его фейковым. 

навальный

Самым активным либералом в Twitter стал Дмитрий Гудков, который написал больше всего постов на тему выступления российского президента. В итоге он сделал вывод, что в будущем государственное устройство страны изменится, а затем стал публиковать свои прогнозы, насмешив читателей незнанием политической обстановки в РФ. 

Столь растерянными российские либералы не были с 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #либералы #послание федеральному собранию

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