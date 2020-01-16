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15:57   16 Января 2020
Россия

Отказ от индексации пенсий станет нарушением Конституции, заявил Путин

Отказ от индексации пенсий станет нарушением Конституции, заявил Путин

Президент России Владимир Путин указал, что отказ от обязательной индексации пенсий в пользу других приоритетов будет означать нарушение Конституции РФ со всеми вытекающими последствиями. Глава государства заявил об этом на встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон.

«Правительство обязано будет индексировать пенсии, или это будет нарушение Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями», — отметил Путин.

Подобное нарушение позволит президенту отреагировать в отношении всех должностных лиц вплоть до отстранения от должности. Путин напомнил о своей инициативе закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.

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Автор: Роман Самойлов
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