Президент России Владимир Путин указал, что отказ от обязательной индексации пенсий в пользу других приоритетов будет означать нарушение Конституции РФ со всеми вытекающими последствиями. Глава государства заявил об этом на встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон.

«Правительство обязано будет индексировать пенсии, или это будет нарушение Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями», — отметил Путин.

Подобное нарушение позволит президенту отреагировать в отношении всех должностных лиц вплоть до отстранения от должности. Путин напомнил о своей инициативе закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.