Российская журналистка Елизавета Осетинская заявила, что журналистам сейчас не нужно профильное образование. При этом основательница интернет-издания «The Bell» отказалась отвечать на неудобные вопросы о своем детище, которое может быть признано на территории России иностранным агентом, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

В ходе одной из сессий «Гайдаровского форума» журналистка наотрез отказалась отвечать на вопросы о свободе слова в стране и о подозрениях в адрес «The Bell», которое может оказаться иноагентом. Осетинская также заявила, что профильное образование не нужно современным журналистам. Похоже, что получать финансирование с Запада и вбрасывать заказные фейковые материалы сейчас важнее, чем уметь писать правду.

Осетинская напомнила о бывшем редакторе телеканала «Дождь» Романе Баданине. Его портал «Проект» также подозревали в антироссийской деятельности и спонсорстве со стороны Запада. После того, как корреспонденты «Russia News» начали задавать неудобные вопросы, журналистка резко ушла от ответа заявив, что пришла на форум не для того, чтобы разговаривать о журналистике.

«Да я не буду ничего говорить. Я не буду ничего говорить о свободе слова точно. Защищать Романа Баданина тоже не буду», — сказала Осетинская.

Ранее ФАН сообщало, что Елизавета Осетинская вместе с Романом Баданиным проходили обучение в Стэнфордском университете и получили премию Найта. Собственные интернет-проекты журналисты запустили в тот момент, когда находились в Соединенных Штатах. Видимо, именно там проходило обучение по пропагандистской и антироссийской деятельности.

По информации ФАН, «The Bell» Елизаветы Осетинской зарегистрировано в США, а западные фонды охотно спонсируют издание для того, чтобы оно и дальше могло продолжать антироссийскую деятельность.