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15:46   16 Января 2020
Россия

Западное финансирование позволило Осетинской создать антироссийское издание «The Bell»

Западное финансирование позволило Осетинской создать антироссийское издание «The Bell»

Российская журналистка Елизавета Осетинская заявила, что журналистам сейчас не нужно профильное образование. При этом основательница интернет-издания «The Bell» отказалась отвечать на неудобные вопросы о своем детище, которое может быть признано на территории России иностранным агентом, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

В ходе одной из сессий «Гайдаровского форума» журналистка наотрез отказалась отвечать на вопросы о свободе слова в стране и о подозрениях в адрес «The Bell», которое может оказаться иноагентом. Осетинская также заявила, что профильное образование не нужно современным журналистам. Похоже, что получать финансирование с Запада и вбрасывать заказные фейковые материалы сейчас важнее, чем уметь писать правду.

Осетинская напомнила о бывшем редакторе телеканала «Дождь» Романе Баданине. Его портал «Проект» также подозревали в антироссийской деятельности и спонсорстве со стороны Запада. После того, как корреспонденты «Russia News» начали задавать неудобные вопросы, журналистка резко ушла от ответа заявив, что пришла на форум не для того, чтобы разговаривать о журналистике.

«Да я не буду ничего говорить. Я не буду ничего говорить о свободе слова точно. Защищать Романа Баданина тоже не буду», — сказала Осетинская.

Ранее ФАН сообщало, что Елизавета Осетинская вместе с Романом Баданиным проходили обучение в Стэнфордском университете и получили премию Найта. Собственные интернет-проекты журналисты запустили в тот момент, когда находились в Соединенных Штатах. Видимо, именно там проходило обучение по пропагандистской и антироссийской деятельности.

По информации ФАН, «The Bell» Елизаветы Осетинской зарегистрировано в США, а западные фонды охотно спонсируют издание для того, чтобы оно и дальше могло продолжать антироссийскую деятельность.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #сша #запад #финансирование #пропаганда #the bell

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