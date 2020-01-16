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15:49   16 Января 2020
Россия

Собянин заявил, что тротуарная плитка меньше вредит здоровью пешеходов, чем асфальт

Собянин заявил, что тротуарная плитка меньше вредит здоровью пешеходов, чем асфальт

Преимущество тротуарной плитки перед асфальтом заключается в том, что она выделяет в воздух меньше вредных испарений, а значит наносит здоровью горожан меньше вреда.

Об этом в четверг заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе пленарного заседания ассамблеи «Здоровая Москва», слова которого приводит информационное агентство «NEWS.ru».

«Асфальт, особенно в летнее время, выделяет огромное количество газов, испарений, которые прямо влияют на здоровье», — сообщил градоначальник.

При этом он добавил, что людям комфортнее гулять по тротуарам, выложенным плиткой. За последние годы, по словам Собянина, число пешеходов в Москве возросло в два-четыре раза.

Собянин заявил, что тротуарная плитка меньше вредит здоровью пешеходов, чем асфальт

Также Собянин рассказал, что значительное число москвичей отказывается от передвижения на личных автомобилях, делая выбор в пользу общественного транспорта – в часы пик в столице 2/3 людей, по словам градоначальника, ездят на общественном транспорте и это показатель соответствует стандарту европейских мегаполисов.

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Автор: Александр Люблинский
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