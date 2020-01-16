Собянин заявил, что тротуарная плитка меньше вредит здоровью пешеходов, чем асфальт

Преимущество тротуарной плитки перед асфальтом заключается в том, что она выделяет в воздух меньше вредных испарений, а значит наносит здоровью горожан меньше вреда.

Об этом в четверг заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе пленарного заседания ассамблеи «Здоровая Москва», слова которого приводит информационное агентство «NEWS.ru».

«Асфальт, особенно в летнее время, выделяет огромное количество газов, испарений, которые прямо влияют на здоровье», — сообщил градоначальник.

При этом он добавил, что людям комфортнее гулять по тротуарам, выложенным плиткой. За последние годы, по словам Собянина, число пешеходов в Москве возросло в два-четыре раза.

Также Собянин рассказал, что значительное число москвичей отказывается от передвижения на личных автомобилях, делая выбор в пользу общественного транспорта – в часы пик в столице 2/3 людей, по словам градоначальника, ездят на общественном транспорте и это показатель соответствует стандарту европейских мегаполисов.