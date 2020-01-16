Мишустин пообещал личную ответственность Кабмина за достижение наццелей

Все члены российского правительства будут нести персональную ответственность за достижение целей национального развития. Об этом в четверг, 16 января, заявил кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин.

Мишустин, выступая на заседании, призвал поддержать его кандидатуру. Он подчеркнул, что планирует ориентировать новый состав правительства России на тесное партнерство с депутатами Государственной думы, партиями и Советом Федерации.

«Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», — сказал он.

В среду правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Президент РФ Владимир Путин выдвинул на должность нового главы правительства России кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.