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 Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

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15:58   16 Января 2020
Россия

Мишустин пообещал личную ответственность Кабмина за достижение наццелей

Мишустин пообещал личную ответственность Кабмина за достижение наццелей

Все члены российского правительства будут нести персональную ответственность за достижение целей национального развития. Об этом в четверг, 16 января, заявил кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин. 

Мишустин, выступая на заседании, призвал поддержать его кандидатуру. Он подчеркнул, что планирует ориентировать новый состав правительства России на тесное партнерство с депутатами Государственной думы, партиями и Советом Федерации.

«Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», — сказал он.

В среду правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку. Президент РФ Владимир Путин выдвинул на должность нового главы правительства России кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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