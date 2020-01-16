«Оппозиция» Навального всегда ищет негатив в работе власти, считает Милонов

Члены «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагнетом) блогера Алексея Навального готовы критиковать любую работу, которая проводится не их представителями. Их перестали воспринимать всерьез даже собственные соратники. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

В среду российское правительство подало в отставку после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Там глава государства предложил изменить Конституцию, чтобы обеспечить обновление власти в России. Реакция «оппозиции» не заставила себя ждать.

Соратники Навального неистово начали критиковать как отставку правительства, так и изменения, предложенные президентом. При этом ранее они не менее рьяно критиковали работу Кабмина. Это заметили на стриме RT «Прекрасная Россия бубубу».

Либертарианец Михаил Светов в Twitter написал, что после принятых решений курс России «сместился ко дну». При этом свою точку зрения он внятно аргументировать так и не смог.

Милонов заявил «ПолиЭксперту», что членов ФБК перестали воспринимать всерьез даже собственные соратники. Одна из причин этого, по его мнению, в том, что «оппозиция» Навального никакого отношения не имеет к процессам, протекающим в стране.

«Они напоминают мне городских сумасшедших, которые приписывают любые изменения своей какой-то активности», — сказал парламентарий.

Милонов заметил, что «оппозиционеры» Навального готовы называть неэффективной любую работу, проведенную не их представителями. Поэтому на них перестали обращать внимание.

«Вот такая позиция, с их личной точки зрения выигрышная – всегда искать негатив. Поэтому, чтобы новое правительство не делало, оценка будет та же самая. Оппозиционная "Харе Кришна" будет литься без всяких поправок», – заключил депутат.

Понятие «конструктивная критика» стало полностью неприменимо к «оппозиции», отмечает издание. Она способна лишь поднимать в соцсетях вой и бесконечно сыпать оскорблениями, вместо аргументации собственной позиции.