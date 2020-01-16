Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ

Государственная дума в четверг проголосовала за то, чтобы утвердить кандидатуру Михаила Мишустина на должность главы российского правительства.

«За» проголосовали 383 депутата, 41 депутат воздержался, «против» не высказался никто.

Напомним, накануне, 15 января, после того, как президент России Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному собранию, Дмитрий Медведев заявил о полной отставке правительства. Вечером того же дня глава государства отдал распоряжение уходящему в отставку Кабмину продолжать исполнять свои обязанности вплоть до формирования нового кабинета.