Правительство Великобритании объявило об участии премьер-министра Бориса Джонсона в конференции по Ливии 19 января, которая состоится в Берлине. Об этом сообщает Sky News Arabia в четверг, 16 января.

В конференции будут участвовать РФ, Турция, Великобритания, США, Франция, Египет, Алжир, ОАЭ, КНР, а также представители ООН и стран Евросоюза. По итогам встречи запланировано соглашение об урегулировании конфликта.

Россия внесла огромный вклад в установление мира в Ливии. Режим перемирия предложили ввести президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган.

Также в Москве состоялись прямые переговоры между командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. Они прошли 12 января. Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но взял время для обсуждения перемирия с лидерами племен. Сейчас действие режима прекращения огня в Ливии продолжается.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган и фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар уже подтвердили участие в предстоящей конференции.