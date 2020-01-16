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 Конференция в Берлине положит начало политическому процессу в Ливии под эгидой ООН

Конференция в Берлине положит начало политическому процессу в Ливии под эгидой ООН
15:29   16 Января 2020
Весь мир

На конференции по Ливии в Берлине Великобританию представит Борис Джонсон

На конференции по Ливии в Берлине Великобританию представит Борис Джонсон

Правительство Великобритании объявило об участии премьер-министра Бориса Джонсона в конференции по Ливии 19 января, которая состоится в Берлине. Об этом сообщает Sky News Arabia в четверг, 16 января.

В конференции будут участвовать РФ, Турция, Великобритания, США, Франция, Египет, Алжир, ОАЭ, КНР, а также представители ООН и стран Евросоюза. По итогам встречи запланировано соглашение об урегулировании конфликта.

Россия внесла огромный вклад в установление мира в Ливии. Режим перемирия предложили ввести президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган.

Также в Москве состоялись прямые переговоры между командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. Они прошли 12 января. Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но взял время для обсуждения перемирия с лидерами племен. Сейчас действие режима прекращения огня в Ливии продолжается.

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган и фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар уже подтвердили участие в предстоящей конференции.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #конференция

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