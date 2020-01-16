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 Конференция в Берлине положит начало политическому процессу в Ливии под эгидой ООН

Конференция в Берлине положит начало политическому процессу в Ливии под эгидой ООН
15:44   16 Января 2020
Весь мир

Конференция в Берлине положит начало политическому процессу в Ливии под эгидой ООН

Конференция в Берлине положит начало политическому процессу в Ливии под эгидой ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель дала характеристику предстоящей Берлинской конференции по Ливии, которая состоится в воскресенье, 19 января.

По словам Меркель, переговоры в Берлине на тему разрешения ливийского кризиса будут началом политического процесса под руководством ООН.

Россия внесла существенный вклад в текущую ситуацию в Ливии. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган предложили ввести в стране режим прекращения огня. После этого в российской столице прошли прямые переговоры, участниками которых стали две противоборствующие в Ливии стороны: командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Встреча состоялась 12 января.

Конференция в Берлине положит начало политическому процессу в Ливии под эгидой ООН

По итогам переговоров лидер ЛНА положительно воспринял итоговое заявление, но взял перерыв, чтобы обсудить режим перемирия с главами ливийских племен. Сейчас режим прекращения огня в Ливии по-прежнему действует. 

Свое участие в предстоящей Берлинской конференции по Ливии подтвердили президент Турции Реджеп Эрдоган, глава ЛНА Халифа Хафтар, также СМИ сообщили об участии во встрече президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #ливия #берлин #весь мир

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