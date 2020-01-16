Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин официально возглавил правительство России

Мишустин официально возглавил правительство России

 Сирийский подросток поблагодарил российских врачей за операцию на ноге

Сирийский подросток поблагодарил российских врачей за операцию на ноге
Рада Украины ограничила образование на русском языке

Рада Украины ограничила образование на русском языке

 Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

«Оппозиция» Навального всегда ищет негатив в работе власти, считает Милонов

«Оппозиция» Навального всегда ищет негатив в работе власти, считает Милонов

 Конференция в Берлине положит начало политическому процессу в Ливии под эгидой ООН

Конференция в Берлине положит начало политическому процессу в Ливии под эгидой ООН
Мишустин официально возглавил правительство России

Мишустин официально возглавил правительство России

 Сирийский подросток поблагодарил российских врачей за операцию на ноге

Сирийский подросток поблагодарил российских врачей за операцию на ноге
Рада Украины ограничила образование на русском языке

Рада Украины ограничила образование на русском языке

 Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

«Оппозиция» Навального всегда ищет негатив в работе власти, считает Милонов

«Оппозиция» Навального всегда ищет негатив в работе власти, считает Милонов

 Конференция в Берлине положит начало политическому процессу в Ливии под эгидой ООН

Конференция в Берлине положит начало политическому процессу в Ливии под эгидой ООН
15:14   16 Января 2020
Россия

Путин заявил, что формулировки поправок в Конституцию должны быть отточенные

Путин заявил, что формулировки поправок в Конституцию должны быть отточенные

Российский лидер Владимир  Путин заявил, что на голосование должны быть вынесены отточенные по смыслу и форме формулировки поправок в Конституцию.

Такое мнение президент выразил на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в главный документ страны в четверг, 16 января.

Накануне Путин выступил с посланием Федеральному собранию, где предложил внести ряд поправок в Конституцию. По его словам, изменения направлены на развитие России.

Глава государства считает, в Конституции нужно прописать прерогативы Госсовета, который не должен стать вместе с Советом Федерации «второй палатой регионов». Заключаемые международные договоры не должны противоречить главному документу России, уверен президент.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...