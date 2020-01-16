Путин заявил, что формулировки поправок в Конституцию должны быть отточенные

Российский лидер Владимир Путин заявил, что на голосование должны быть вынесены отточенные по смыслу и форме формулировки поправок в Конституцию.

Такое мнение президент выразил на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в главный документ страны в четверг, 16 января.

Накануне Путин выступил с посланием Федеральному собранию, где предложил внести ряд поправок в Конституцию. По его словам, изменения направлены на развитие России.

Глава государства считает, в Конституции нужно прописать прерогативы Госсовета, который не должен стать вместе с Советом Федерации «второй палатой регионов». Заключаемые международные договоры не должны противоречить главному документу России, уверен президент.