Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, об этом сообщает Кремль.

В ходе разговора стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества двух стран перед запланированным визитом Владимира Путина в Израиль. Российский лидер поучаствует в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.

Как отметили в Кремле, обе стороны подчеркнули важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее результатов.

Всемирный форум, который посвящен памяти холокоста, состоится 23 января на территории мемориального комплекса «Яд Вашем» в Иерусалиме.