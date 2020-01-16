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15:19   16 Января 2020
Россия

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, об этом сообщает Кремль.

В ходе разговора стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества двух стран перед запланированным визитом Владимира Путина в Израиль. Российский лидер поучаствует в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.

Как отметили в Кремле, обе стороны подчеркнули важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее результатов.

Всемирный форум, который посвящен памяти холокоста, состоится 23 января на территории мемориального комплекса «Яд Вашем» в Иерусалиме.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #израиль #нетаньяху

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