Мишустин раскрыл приоритеты своего правительства

Россия располагает всеми необходимыми источниками для решения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 16 января, сообщил кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин.

«Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач начиная уже с января этого года», — сказал Мишустин.

Мишустин отметил, что содержание послания главы государства стоит рассматривать как программу социальной справедливости, которая основана на традиционных ценностях и обращена к народу. Он добавил, что на первом месте стоит забота о семьях с детьми, росте их достатка и повышении качества жизни.

Кандидат на пост главы правительства подчеркнул, что следует максимально оперативно подготовить все законы, по которым будет вестись работа, уже начатая совместно с парламентом. Политик также выразил надежду, что его поддержат депутаты Госдумы.

Реализация социальных обязательств послания главы государства обойдется России в 2020 году в 450 миллиардов рублей. На ближайшие четыре года потребуется четыре триллиона рублей. Мишустин уточнил, что у страны эти средства есть, а работа по выполнению поручений уже ведется.