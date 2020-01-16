Роухани заявил, что США изменили свое отношение к Ирану после атаки на их базы в Ираке

Соединенным Штатам Америки пришлось изменить свое поведение и отношение к Ирану после того, как Тегеран ответил ракетной атакой по американским базам в Ираке на убийство генерала Касема Сулеймани.

Об этом в четверг заявил президент Ирана Хасан Роухани, отметив, что после такого ответа США были вынуждены отступить.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит в международном аэропорту Багдада в ночь на 3 января 2020 года в результате ракетного удара ВС США по колонне автомобилей. Иран в ответ признал Пентагон террористической организацией и в ночь на 8 января нанес удар по американским военным базам, расположенным на территории Ирака.

По информации Ирана в результате удара были убиты не менее 80 американских военнослужащих, однако президент США Дональд Трамп поспешил сообщить, что жертв среди военных США не было вообще.

В свете агрессивных действий США, которые привели к обострению ситуации на Ближнем Востоке, все больше экспертов и политологов вспоминают старый политический лозунг «Yankee, go home». Массовые митинги против американского присутствия также прошли в Ираке, который благодаря Вашингтону стал площадкой для выяснения отношений других стран.