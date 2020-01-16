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 Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

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15:16   16 Января 2020
Весь мир

Роухани заявил, что США изменили свое отношение к Ирану после атаки на их базы в Ираке

Роухани заявил, что США изменили свое отношение к Ирану после атаки на их базы в Ираке

Соединенным Штатам Америки пришлось изменить свое поведение и отношение к Ирану после того, как Тегеран ответил ракетной атакой по американским базам в Ираке на убийство генерала Касема Сулеймани.

Об этом в четверг заявил президент Ирана Хасан Роухани, отметив, что после такого ответа США были вынуждены отступить.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит в международном аэропорту Багдада в ночь на 3 января 2020 года в результате ракетного удара ВС США по колонне автомобилей. Иран в ответ признал Пентагон террористической организацией и в ночь на 8 января нанес удар по американским военным базам, расположенным на территории Ирака.

По информации Ирана в результате удара были убиты не менее 80 американских военнослужащих, однако президент США Дональд Трамп поспешил сообщить, что жертв среди военных США не было вообще.

Роухани заявил, что США изменили свое отношение к Ирану после атаки на их базы в Ираке

В свете агрессивных действий США, которые привели к обострению ситуации на Ближнем Востоке, все больше экспертов и политологов вспоминают старый политический лозунг «Yankee, go home». Массовые митинги против американского присутствия также прошли в Ираке, который благодаря Вашингтону стал площадкой для выяснения отношений других стран.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #иран #политика #весь мир #роухани

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