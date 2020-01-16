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15:00   16 Января 2020
Россия

Путин: Фундаментальные основы Конституции РФ не будут затронуты при ее поправках

Путин: Фундаментальные основы Конституции РФ не будут затронуты при ее поправках

Предложенные поправки в Конституцию РФ не затронут ее фундаментальных основ. Об президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с рабочей группой по их подготовке.

Накануне, 15 января, российский лидер выступил с посланием Федеральному собранию, где предложил внести ряд поправок в главный документ страны. По словам Путина, изменения направлены на развитие России. Для работы над поправками нужны не только профессиональные знания, а также жизненный и политический опыт. 

По словам главы государства, в Конституции РФ необходимо прописать прерогативы Госсовета, который не должен стать вместе с Советом Федерации «второй палатой регионов». Заключаемые международные договоры не должны противоречить главному российскому документу, уверен президент РФ. 

Кроме того, Путин отметил, что на голосование граждан нужно вынести отточенные по смыслу и форме формулировки изменений.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #конституция рф

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