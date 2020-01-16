Путин: Фундаментальные основы Конституции РФ не будут затронуты при ее поправках

Предложенные поправки в Конституцию РФ не затронут ее фундаментальных основ. Об президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с рабочей группой по их подготовке.

Накануне, 15 января, российский лидер выступил с посланием Федеральному собранию, где предложил внести ряд поправок в главный документ страны. По словам Путина, изменения направлены на развитие России. Для работы над поправками нужны не только профессиональные знания, а также жизненный и политический опыт.

По словам главы государства, в Конституции РФ необходимо прописать прерогативы Госсовета, который не должен стать вместе с Советом Федерации «второй палатой регионов». Заключаемые международные договоры не должны противоречить главному российскому документу, уверен президент РФ.

Кроме того, Путин отметил, что на голосование граждан нужно вынести отточенные по смыслу и форме формулировки изменений.