Альшевских призвал Facebook соблюдать законы РФ, чтобы избежать сурового наказания

Депутат Государственной думы России Андрей Альшевских заявил, что на территории России необходимо открыть представительства зарубежных социальных сетей. Такое мнение он высказал в беседе с «НьюИнформом» в четверг, 16 января.

Власти должны принять федеральный закон и обязать социальные сети, в том числе и Facebook, открыть их официальное представительство на территории нашей страны. Такой подход позволит работать с руководством зарубежных соцсетей в режиме диалога и устранять противоречия, возникающие сегодня, считает Альшевских.

«Второе. Если представители соцсетей, в частности Facebook, в случае принятия такого федерального закона, обязывающего открытие их представительства на территории нашей страны, не захотят это делать, то данную соцсеть нужно наказывать рублем и экономическими мерами воздействия», — считает собеседник издания.

Депутат Госдумы уверен, что чем больше будет экономическая мера, тем быстрее сети пойдут на диалог и начнут общаться с органами власти. Парламентарий также напомнил, что если та или иная организация работает на территории РФ, она должна строго считаться с законами нашей страны.