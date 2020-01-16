Путин проводит первую встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин открыл в Ново-Огарево первую встречу с рабочей группой, которая была создана накануне для разработки поправок в российскую Конституцию.

В рабочую группу вошли 75 человек – это политики, законодатели, ученые и общественные деятели.

Напомним, что накануне, 15 января, президент выступил с посланием Федеральному собранию. На церемонии он инициировал ряд поправок в Основной закон России. Так, глава государства предложил на конституционном уровне ввести следующие правила для президента: проживание в РФ не менее 25 лет, отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство. Кроме этого, Путин согласился, что президент не должен возглавлять государство более двух сроков.