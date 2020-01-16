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СМИ сообщили о решении Макрона посетить Берлинскую конференцию по Ливии

СМИ сообщили о решении Макрона посетить Берлинскую конференцию по Ливии

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14:47   16 Января 2020
Весь мир

СМИ сообщили о решении Макрона посетить Берлинскую конференцию по Ливии

СМИ сообщили о решении Макрона посетить Берлинскую конференцию по Ливии

Президент Франции Эммануэль Макрон решил посетить Берлинскую конференцию по Ливии, которая состоится в предстоящее воскресенье, 19 января. Об этом сообщает SkyNewsArabia.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с инициативой проведения конференции по Ливии в Берлине. Она озвучила идею в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 11 января в Москве. Российский лидер поддержал инициативу и отметил, что предстоящая встреча по Ливии может стать шагом по преодолению кризиса в стране. 

СМИ сообщили о решении Макрона посетить Берлинскую конференцию по Ливии

Россия внесла огромный вклад в установление мира в Ливии. Режим перемирия предложили ввести президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган.

Также в Москве состоялись прямые переговоры между командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. Они прошли 12 января. По итогам встречи Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но взял время для обсуждения перемирия с лидерами племен. Сейчас действие режима прекращения огня в Ливии продолжается. 

Турецкий президент Реджеп Эрдоган и фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар уже подтвердили участие в предстоящей Берлинской конференции.

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Автор: Ольга Воскресенская
#политика #ливия #берлин #весь мир #макрон

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