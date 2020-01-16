Россия должна раскрыть опасную политику Запада всему миру, заявил политолог

Россия не должна молчать об информационной войне со стороны США, которая направлена на создание вокруг РФ образа нарушителя мировой безопасности. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Инфореактор» заявил политолог и публицист Юрий Самонкин.

Ранее директор Объединенного центра искусственного интеллекта при Пентагоне Джон Шанахан выступил с заявлением, в котором обвинил Россию в ведении кампании по дезинформации в мировом информационном пространстве. По мнению Шанахана, РФ занимается разработкой систем, которые угрожают международной безопасности.

Заявление Шанахана стала еще одним элементом масштабной информационной кампании Соединенных Штатов против России. Вашингтон хочет дискредитировать РФ на международной арене, а заодно прикрыть собственные кибератаки в адрес Москвы.

Президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив», политолог и публицист Юрий Самонкин считает, что США видит в России серьезного конкурента, который ставит действия Вашингтона под сомнение.

«В первую очередь Пентагон и правительство США продолжают видеть в России некоего конкурента, который своими внешнеполитическими успехами подрывает гегемонию США. Влияние на внутреннюю политику нашей страны, как и экономическое давление, не привело к ощутимым результатам. И давление идет в информационной плоскости», — отметил Самонкин.

По мнению эксперта, Россия должна не просто реагировать на подобные атаки со стороны США, но и открыть глаза всему миру на жестокую политику Запада. Противостояние информационной войне против России должно вестись на законодательном уровне, уверен Самонкин. Только в этом случае фейковые новости и вбросы от прозападных СМИ не смогут пошатнуть внешнеполитическую позицию России.