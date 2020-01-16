Москвичам не грозят крещенские морозы

Москва за весь 140-летний период наблюдений в 2019 году оказалась на первом месте в рамках самых жарких лет. Среднегодовая температура составила 7,8 градуса, а в 2007 году — 7, 1 градуса. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в 2006 году среднемесячная температура декабря была еще выше. Декабрь 2006 и начало января 2007 оказались более теплыми, чем нынешний аналогичный период. Оказалось, что в 2019 году солнечный свет москвичи видели только в течение восьми часов в течение декабря и это очень мало. В среднем, солнце на небосводе бывает в два раза больше.

«Это будет по-настоящему жаркая зима. Бывают такие теплые декабри», — отметил Роман Вильфанд.

Суммарная ультрафиолетовая радиация оказалась самой низкой за 50 лет с момента начала исследований в 1968 году, продолжил он. Ноябрь 2019 года был невероятно солнечным, поэтому в сумме все нормально и не нужно опасаться дефицита витамина Д. В декабре только первые три дня земля промерзала.

«Речь идет о климатических изменениях. Объяснить теплый декабрь и теплый январь просто. Начиная с конца ноября необычно ведут себя центры действия атмосферы. В этом году зональный процесс настолько интенсивен, поэтому отклонения достигают 15 градусов со знаком плюса. В Якутии сейчас должно быть -50, а там -35, это действительно очень жарко для этой территории», — объяснил метеоролог.

Зимовка озимых культур

Роман Вильфанд назвал замечательными итоги сельскохозяйственной деятельности. По его словам, зимовка озимых культур идет совершенно нормально. Да, тепло, но потеря озимых грозит, если наблюдается резкое похолодание. Сейчас центр не просматривает таких явлений. Как это не кажется странным, но нынешняя погода благоприятная для озимых. Также сейчас чистота воздуха в очень хорошем состоянии. Зафиксировали минимальное содержание оксида азота.

«Если говорить о теплой погоде, конечно, это может вызывать досаду. Но никаких других явлений негативных это не несет. Некая досада выражается в том, что обыватели обращаются к метеорологам, ну как же так, зима», — поделился метеоролог.

Крещенские морозы

Средняя температура крещенской ночи за весь период наблюдений составила -11 градусов. Однако россияне привыкли, что на Крещение сильные морозы. Снежного покрова не было в 2007 году, поэтому Роман Вильфанд не исключил аналогичной ситуации в 2020.

В четверг, 16 января, температура превысит исторический максимум для этого дня. Хотя Москва и вчера к этому была близка, но не хватило всего одной десятой градуса, а Петербург побил, да еще как побил, продолжил метеоролог.

Снег может сойти. Погода ожидается теплая, но ветреная и дождливая. В пятницу, 17 января, ожидаются небольшие осадки, а в субботу, 18 января, понижение температуры.

«Температура понизится на четыре-пять градусов, но крещенских морозов не будет», — сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ.

Изменение климата

Часто приходится слышать, что потепление климата приведет к повышению уровня Мирового океана. Безусловно, климат потеплеет, но очень важно адаптироваться, считает Роман Вильфанд. В ряде регионов деградирует почва, поэтому нужно изменить химические удобрения и продумать, какие культуры целесообразно выращивать в этих условиях.

«Изменение климата — не катастрофа, но требует адаптации общества. Если бы отклонения от нормы были отрицательными, ох, ситуация была бы катастрофической. Но здесь ничего плохого не вижу. То, что зимы будут значительно теплеть, это благо, снимаются энергетические проблемы», — поделился метеоролог.

Существуют оценки, может ли человек повлиять на циркуляцию атмосферы. Энергия циклона не сопоставима с тем, что может сделать человек. Например, 20 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму, изменили только один циклон.

Аномально теплая зима

В Австралии пожары действительно небывалые. Гидрометцентр РФ думает, что до российских территорий последствия не дойдут. Дым поглощает или отражает солнечную энергию, поэтому вполне серьезный эффект окажут эти пожары. Ситуация очень сложная, продолжил Роман Вильфанд.

Существуют климатические характеристики, когда происходят значительные отклонения от климатических значений, говорить о нормальности не приходится. Однако теплая зима не ведет к ужасным последствиям. Средняя температура за 25 лет в европейской России повысилась на 2-2,5 градуса и это невероятно.

Зима 2019-2020 годов может стать самой теплой за весь период наблюдений. Метеоролог вспомнил эпизод, который случился 16 января 2006 года. В этот день, первая половина января была теплой, но потом резко понизилась температура, почти на 25 градусов.