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 Эрдоган анонсировал отправку армии Турции в Ливию

Эрдоган анонсировал отправку армии Турции в Ливию
14:33   16 Января 2020
Весь мир

Эрдоган анонсировал отправку армии Турции в Ливию

Эрдоган анонсировал отправку армии Турции в Ливию

Анкара отправляет турецких военных в Ливию, соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган. 

Сейчас в Ливии действует перемирие между так называемым Правительством национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армией (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. Режим прекращения огня вступил впервые с момента проведения армией Хафтара антитеррористической операции «Аль-Карама», которая стартовала в 2014 году.

Отправка армии Турции в Ливию не нарушает перемирия между ПНС и ЛНА, но является нарушением оружейного эмбарго, которое было установлено в ООН, а также международных договоренностей.

Эрдоган анонсировал отправку армии Турции в Ливию

В воскресенье, 19 января, в Берлине состоится международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. Инициатором встречи выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она предложила провести такую конференцию президенту РФ Владимиру Путину во время их официальных переговоров в Кремле 11 января. Российский лидер идею поддержал и добавил, что конференция может стать инструментом для преодоления кризиса в Ливии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже подтвердил участие во встрече в Берлине.

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #политика #ливия #весь мир

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