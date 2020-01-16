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14:31   16 Января 2020
Россия

В Минобрануки раскрыли схему распределения бюджетных мест в вузах России

В Минобрануки раскрыли схему распределения бюджетных мест в вузах России

Большинство бюджетных мест в России будут распределяться в региональные вузы. Соответствующую методику разработали в Минобрнауки, сообщает в четверг, 16 декабря, пресс-служба ведомства. 

«Новая методика предусматривает распределение 95 процентов общего объема контрольных цифр приема [бюджетных мест — ред.] на уровне субъектов Российской Федерации », — цитирует RT ответ пресс-службы ведомства.

Отмечается, что только пять процентов бюджетных мест будут приходиться на федеральный уровень. 

Ранее российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличивать число бюджетных мест в учебных учреждениях каждый год. При этом глава государства призвал отдавать приоритет вузам в тех регионах, где существует острая нехватка врачей, учителей и инженеров. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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