В Минобрануки раскрыли схему распределения бюджетных мест в вузах России

Большинство бюджетных мест в России будут распределяться в региональные вузы. Соответствующую методику разработали в Минобрнауки, сообщает в четверг, 16 декабря, пресс-служба ведомства.

«Новая методика предусматривает распределение 95 процентов общего объема контрольных цифр приема [бюджетных мест — ред.] на уровне субъектов Российской Федерации », — цитирует RT ответ пресс-службы ведомства.

Отмечается, что только пять процентов бюджетных мест будут приходиться на федеральный уровень.

Ранее российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличивать число бюджетных мест в учебных учреждениях каждый год. При этом глава государства призвал отдавать приоритет вузам в тех регионах, где существует острая нехватка врачей, учителей и инженеров.