Депутат предложил ввести уголовное наказание за вовлечение детей в политические акции

Депутат Государственной думы Евгений Марченко считает необходимым ужесточить ответственность для организаторов массовых беспорядков и незаконных политических митингов по европейскому примеру.

Таким образом парламентарий в беседе с ИА «Политика сегодня» прокомментировал новость о том, что власти Гонконга из соображений безопасности отменили красочное новогоднее шоу, чтобы провокаторы не воспользовались массовым скоплением людей для организации беспорядков.

По словам Марченко, у нас полиция хорошо обеспечивает безопасность граждан во время праздничных массовых мероприятий, поэтому необходимости в подобных мерах нет. Если какие-то провокаторы во время уличных гуляний начнут, например, вытаскивать какие-то плакаты или выкрикивать лозунги, сотрудники полиции сработают и задержат нарушителей.

«Организация протестных акций осуществляется не за один день, и если в интернете, в социальных сетях начинаются призывы выходить на улицу или устроить провокацию на праздничном мероприятии – это можно отследить и пресечь еще на стадии подготовки, — добавил депутат. — Мне кажется, в основном так и происходит».

При этом Марченко отметил, что в нашей стране необходимо ужесточать ответственность за организацию незаконных политических акций и особенно за вовлечение в них несовершеннолетних. В России штрафы за подобные нарушения совсем незначительные, подчеркнул он, в то время, как в европейских странах они могут достигать десятков тысяч евро.

Также депутат добавил, что считает необходимым ужесточить ответственность за вовлечение в незаконные политические акции несовершеннолетних, переведя ее из административной в уголовную.

«У нас, например, в Уголовном кодексе есть статья за вовлечение несовершеннолетних в противоправное поведение – попрошайничество, например, и, по моему мнению, в эту статью нужно добавить поправку об уголовной ответственности для тех, кто втягивает несовершеннолетних во всякие политические акции, митинги. Безусловно, нужно ужесточать ответственность за это», — подчеркнул Марченко.

Напомним, летом 2019 года сторонники скандального блогера Алексея Навального организовали в Москве серию незаконных митингов, для участия в которых они через социальные сети привлекали свою интернет-аудиторию – по большей части подростков. В общей сложности полиция задержала в ходе массовых беспорядков порядка 1,7 тысячи провокаторов, в отношении наиболее активных и агрессивных из них были возбуждены уголовные дела.