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14:15   16 Января 2020
Весь мир

Аэропорт Стамбула запретил фирмам встречать туристов с табличками

Аэропорт Стамбула запретил фирмам встречать туристов с табличками

Аэропорт Стамбула запретил фирмам встречать туристов с табличками, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Турецкие туристические фирмы возмутились правилами, которые ввела новая управляющая компания стамбульского аэропорта, запретив встречать путешественников с табличками, на которых указаны компании или фамилии приезжающих. По новым правилам за это полагается штраф в размере 48 евро. 

Туристические компании Турции считают, что такие правила нарушают закон о туризме, где разрешается встречать клиентов в аэропорту, а также оказывать иные туруслуги. Руководство компаний намерено пойти в суд и сейчас готовит иски. Некоторые турфирмы уже получили штрафы за таблички и назвали нововведения вымогательством. 

В компаниях отмечают, что правила сделают туристам только хуже, тяжелее всего придется приезжающим из арабских стран, для которых в аэропорту мало указателей на их языке, а иностранных они не знают. При этом туристы из России неплохо ориентируются в аэропорту и сами находят гидов, даже если на это нужно больше времени. 

В АТОР рассказали, что российских туристов снабжают подробными памятками о том, куда именно нужно идти в аэропорту, как не заблудиться в огромном здании и найти представителей своей турфирмы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #стамбул #туризм #атор

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