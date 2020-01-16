Еще не утвержденные поправки к Конституции заставили Вишневского дважды «переобуться»

Послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина и расформирование правительства — важнейшие темы новостной повестки второй день. Глава государства предложил ряд фундаментальных изменений, которые должны затронуть в том числе и Конституцию.

Политологи и аналитики различных политических платформ строят прогнозы и делятся мнениями, как и сами политики. В их числе и партия «Яблоко», которая вчера собрала дайджест по реакции значимых соратников.

Председатель Николай Рыбаков высказался предельно официально, оценив предстоящее голосование по поводу изменений в Конституции как положительные:

«Хорошо, что президент предложил проголосовать за пакет поправок в Конституцию на референдуме. Всероссийский референдум проводился в нашей стране лишь однажды, почти 30 лет назад, в 1993 году. Тогда граждане как раз проголосовали за утверждение нынешней Конституции. Всеобщих голосований должно быть больше, а россияне должны чаще участвовать в решении системных политических вопросов», — сказал Рыбаков.

Для лидера демократической партии, которая претендует снова стать парламентской, это очень разумный ход: мы не спешим осуждать то, чего не понимаем, так как подробностей пока мало, но считаем, что всенародное голосование — это лучше, чем его отсутствие. Так Рыбаков демонстрирует свою договороспособность и готовность сотрудничать, пусть даже с позиции критики.

На этом фоне пост основателя партии Григория Явлинского выглядит откровенной истерикой — он открыто называет предложение о всенародном голосовании «манипуляцией», а всю реформу — способом сделать власть «еще более закрытой и авторитарной». Кроме того, Явлинский заметил, что ничего принципиально не изменится и не улучшится, потому что не может измениться никогда:

«Предложенные изменения Конституции не имеют ничего общего с этой главной российской проблемой и никак не улучшат жизнь в стране. Введение в Основной закон Госсовета и перераспределение полномочий между президентом и парламентом направлено на решение совсем другой задачи — обеспечение формального транзита власти без реальных изменений. Это "сдержки и противовесы", которые не ведут к реальному разделению властей, а создают возможности для верхушечных манипуляций», — пишет он.

Статья депутата петербургского ЗакС Бориса Вишневского для «Новой газеты» тоже попала туда. По сравнению с Явлинским, Вишневский в дайджесте выглядит образцом взвешенной сдержанности, хотя тоже говорит о «транзите власти». Он выделил как «поле неопределенности» саму формулировку о всенародном голосовании по поводу изменений в Конституции РФ, и задался вопросом, а каков будет статус итогов — рекомендательный или определяющий.

Но как только дело дошло до подробностей внесения изменений в Конституцию, Вишневский изменил обретенный было профессиональный взгляд политолога, и риторика оппозиционера стала очень комплиментарной Явлинскому. В Telegram-канале он вволю прошелся по личностям предполагаемых соавторов:

Вот так — писатель, режиссер, музыкант, титулованные спортсмены заранее не устраивают депутата в качестве участников рабочей группы по подготовке поправок, потому что они лояльны к власти, хотя в тексте для «Новой Газеты» он и предлагал судить о поправках, лишь когда они появятся.

Он обошел вниманием тот факт, что многие из названных им имен – тот же пианист Денис Мацуев, упомянуты с оговоркой «по согласованию», а в основную команду из 70 человек включили также юристов, благотворителей, экономистов, профсоюзных лидеров, действующих политиков.

В сегодняшней колонке для «Нового проспекта» на тему смены правительства Вишневский столь же категоричен. Новое правительство едва сформировано, но профессионалов и «приличных» там нет и не будет, потому что их не может там быть:

«Новое правительство не будет состоять из приличных, умных и грамотных. По тем же причинам, что и нынешнее. Хоть его назначит президент Путин, хоть его назначит Госдума, избранная в рамках нынешней Системы», — пишет он.

Но если на состав правительства у Вишневского нет и не может быть никакого влияния, то для рабочей группы по тексту поправок он как депутат Петербурга мог бы предложить достойных кандидатов из демократического лагеря. Но опять этого не делает, тем самым лишь утверждает, что для него действительно важно. А важным для него является не обновление основного закона РФ, с целью сделать его отвечающим реалиям сегодняшнего дня, требованиям справедливости и уважения к гражданским правам, не то, чтобы голосование за или против изменений прошло без нарушений, а привычное уже противостояние с действующей властью, которое позволят вечному оппозиционеру держаться на плаву в публичном поле и сохранять значимую роль в партии, раз уж поддержал Григория Явлинского в пику Рыбакову.