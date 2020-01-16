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14:08   16 Января 2020
Россия

Семиклассница под Красноярском забеременела от 10-летнего мальчика

Семиклассница под Красноярском забеременела от 10-летнего мальчика

Полиция Красноярского края проверяет информацию о том, что 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего четвероклассника. Сейчас школьница находится на седьмой неделе беременности.

Об этом пишет «Комсомольская правда. Красноярск». По данным газеты, семья девочки решила сохранить ребенка. Родители семиклассницы готовы воспитывать внука.

Сейчас проверку по факту беременности школьницы проводят полиция и краевое министерство образования.

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Автор: Арсений Аскольский
#красноярск #школьница #беременность

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