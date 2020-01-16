Семиклассница под Красноярском забеременела от 10-летнего мальчика

Полиция Красноярского края проверяет информацию о том, что 13-летняя семиклассница забеременела от 10-летнего четвероклассника. Сейчас школьница находится на седьмой неделе беременности.

Об этом пишет «Комсомольская правда. Красноярск». По данным газеты, семья девочки решила сохранить ребенка. Родители семиклассницы готовы воспитывать внука.

Сейчас проверку по факту беременности школьницы проводят полиция и краевое министерство образования.