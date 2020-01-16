Саррадж создает себе образ политика, чтобы «держать марку», заявил военный эксперт

Турция направила две тысячи сирийских боевиков в помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, сообщает британская газета «The Guardian». Глава ПНС Файез Саррадж замешан в системе теневой экономики, заявил военный эксперт Александр Перенджиев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

По информации британского издания, более 600 боевиков прибыли в Триполи в конце прошлого года. Еще более тысячи находится в Турции с начала января в тренировочных лагерях. Террористы проходит там обучение перед предстоящей «командировкой» в Ливию. Сирийские боевики подписали с ПНС контракт на полгода, по которому они будут получать от Сарраджа по две тысячи долларов в месяц за свои «услуги».

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев уверен, что Турция и Ливия замешаны в целой системе теневой экономики, которая грабит нефтяные ресурсы страны и пополняется за счет торговли людьми и незаконного оборота оружия.

«Там, где есть боевые действия и люди в отчаянии, простите за циничность, ценятся свежие трупы, которые позволят поставить такого рода бизнес на поток, который приносит огромнейшие деньги. Саррадж берет деньги из этого криминального теневого бизнеса просто потому, что может себе это позволить: нанимать киллеров, охрану и даже содержать такую своеобразную "армию"», — считает Перенджиев.

Файез Саррадж с помощью грязных денег пытается удержаться у власти, нанимая и финансируя террористов из Сирии. На эти деньги глава ПНС мог бы помочь населению Ливии, страдающему от последствий вооруженных столкновений и голода, но он выбрал иной путь. К тому же на помощь Сарраджу подоспела Турция, и главарь террористов ПНС оказался в заложниках турецких интересов в регионе. Саррадж пытается замкнуть на себе все потоки теневой экономики, подкупая политиков других стран, чтобы заручиться их поддержкой, считает военный эксперт.

Напомним, в Москве 13 января прошли переговоры главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара и Файеза Сарраджа по урегулированию военного конфликта в Ливии. Перенджиев уверен – глава ПНС участвует в таких политических мероприятиях только для того, чтобы преподнести себя как респектабельного политика и «держать марку».

«На самом деле, конечно, никакого диалога он не собирается вести — только показать видимость решения вопросов. Не участвуя в переговорах он бы понизил планку для себя, а так вроде бы пытается презентовать себя не как теневого криминального мафиози, а как политического лидера. Так или иначе, эти переговоры в Москве — это какое-то признание Сарраджа как политического лидера», — заявил эксперт.

После того, как ЛНА под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара приступила к очередному этапу антитеррористической операции «Аль-Карама», начали поступать сведения о переброске сирийских боевиков на помощь террористам ПНС Ливии. Источники сообщали, что боевики были выведены с территории Сирии в Турцию через погранпереходы Атма и Баб аль-Хава.