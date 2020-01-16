Канделаки заявила, что Мишустин получит поддержку разных думских партий

Телеведущая Тина Канделаки рассказала о своем отношении к Михаилу Мишустину, которого президент РФ Владимир Путин выдвинул на пост главы правительства России. Об этом в четверг, 16 января, сообщает RT.

Канделаки назвала налоговую службу в России одной из лучших в мире, отметив ее прозрачность, эффективность и удобство. Она напомнила, что президент РФ поставил амбициозные задачи, требующие новых подходов и лиц в правительстве.

При этом к работе Михаила Владимировича на посту главы Федеральной налоговой службы нет претензий даже у оппозиции, подчеркнула собеседница RT.

«Следовательно, он может получить необходимую поддержку разных думских партий», — сказала она.

Российская телеведущая также выразила уверенность, что Мишустин справится с задачами, поставленными главой государства перед правительством.

Ранее сообщалось, что члены партии «Единая Россия» поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства России. При этом партия КПРФ воздержалась от голосования. В ЛДПР большинство депутатов также поддержали предложенную президентом кандидатуру.