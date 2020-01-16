Рада Украины ограничила образование на русском языке

Верховная Рада Украины приняла законопроект «О полном общем среднем образовании» в четверг, 16 января. Согласно документу, национальные меньшинства, языки которых не относятся к официальными языками ЕС, получают среднее образование на государственном языке.

Его доля с пятого класса будет составлять не менее 80 процентов.

Нацменьшинства, чей язык принадлежит к языкам ЕС, могут учиться на родном языке в младших классах. Затем доля украинского языка постепенно увеличивается — до 60 процентов.

Кроме того, закон предусматривает в школах изучение одного или нескольких учебных предметов (интегрированных курсов) вместе с госязыком, английским или другим официальным языком ЕС.

Напомним, 28 сентября 2019 года вступил в силу закон Украины «Об образовании». Согласно его положениям, язык получения среднего образования — государственный. Также могут преподаваться одна или несколько дисциплин на государственном, английском, других официальных языках ЕС.

Лицам, принадлежащим к нацменьшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах начальной школы.