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13:27   16 Января 2020
Россия

Всероссийское голосование по конституционным поправкам проведут до 1 мая 2020 года

Всероссийское голосование по конституционным поправкам проведут до 1 мая 2020 года

Голосование по конституционным поправкам, которые предложил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, планируют провести до 1 мая 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации РФ.

«До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней», — заявил собеседник агентства.

В Совфеде отметили, что законопроекты по поправкам в Конституцию будут внесены в Госдуму в феврале-марте этого года. В настоящий момент разрабатывается порядок проведения всероссийского голосования.

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Автор: Роман Самойлов
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