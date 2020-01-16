Всероссийское голосование по конституционным поправкам проведут до 1 мая 2020 года

Голосование по конституционным поправкам, которые предложил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, планируют провести до 1 мая 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации РФ.

«До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней», — заявил собеседник агентства.

В Совфеде отметили, что законопроекты по поправкам в Конституцию будут внесены в Госдуму в феврале-марте этого года. В настоящий момент разрабатывается порядок проведения всероссийского голосования.