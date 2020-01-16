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Между Россией и Узбекистаном развивается военно-техническое сотрудничество, заявил Лавров

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Между Россией и Узбекистаном развивается военно-техническое сотрудничество, заявил Лавров

Между Россией и Узбекистаном развивается военно-техническое сотрудничество, заявил Лавров

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Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

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13:18   16 Января 2020
Россия

Между Россией и Узбекистаном развивается военно-техническое сотрудничество, заявил Лавров

Между Россией и Узбекистаном развивается военно-техническое сотрудничество, заявил Лавров

Между Россией и Узбекистаном активно развивается военно-техническое сотрудничество, заявил Министр иностранных дело России Сергей Лавров. Сфера безопасности является одной из главных составляющих российско-узбекского партнерства, отметил глава МИД в ходе выступления в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД России.

«Мы решаем многие задачи по обеспечению безопасности и Узбекистана, и в целом Центральной Азии, где угрозы терроризма, наркотрафика достаточно серьезные. У нас масштабные договоренности по сотрудничеству в сфере модернизации и переоснащения вооруженных сил республики Узбекистан нашим современным вооружением, очень хорошо развивается военно-техническое сотрудничество». – отметил Лавров.

Глава российского МИД также отметил сотрудничество в гуманитарной и экономической сферах между странами. В рамках заключенного в 2005 году Договора о союзнических отношениях между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан страны являются не просто партнерами, но и союзниками, напомнил Лавров.

Министр иностранных дел РФ отметил, что Россия выстраивает дружественные отношения со всеми зарубежными партнерами, если они хотят того же.

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Автор: Роман Самойлов
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