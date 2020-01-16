США могут давить на Иран только экономически, заявил военный эксперт

США могут давить на своих европейских союзников по Ирану и на сам Тегеран только экономически, других рычагов у Вашингтона нет — так считает военный эксперт Иван Коновалов.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп угрожал Франции, Великобритании и Германии введением пошлин в размере 25 процентов в отношении автомобилей из ЕС, если они не обвинят Иран в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его ядерной программе.

В материале сообщалось, что лидеры трех стран получили предупреждение перед запуском механизма по разрешению споров в рамках ядерной сделки. В Евросоюзе назвали эти действия США шантажом.

Как считает Иван Коновалов, стиль поведения Трампа вполне вписывается в его отношение к союзникам. Эксперт говорит, что вряд ли Британию пришлось бы шантажировать, так как Лондон всегда выполняет распоряжения Трампа. А вот Берлин и Париж с недавних пор болезненно реагируют на действия Вашингтона и сопротивляются его давлению.

«Сейчас мы видим, что Штаты сами пошли на попятную после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Они смягчили давление на Иран. Союзники Трампу стали не нужны, так как он понял, что своим давлением доводит Европу до раскола, при этом ничего не выигрывая на Ближнем Востоке. А всплеск антиамериканских настроений показал, что Вашингтон может потерять многое, в частности вывод войск из Ирака и Сирии», — передает слова Ивана Коновалова ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт напоминает, что США утратили контроль над Ираном в 1970-х годах в результате свержения проамериканского шаха. Теперь они делают все для того, чтобы снова вернуть его. По словам Коновалова, Иран является противником с сильной армией и патриотичным и высоко мотивированным руководством, поэтому «оранжевые» технологии переворотов там сработать не смогли.

«При попытке военной интервенции армия США нарвется на серьезный ответ и понесет неприемлемые потери в Иране. Единственным рычагом давления на Тегеран у Вашингтона остается только экономика», — говорит аналитик.

По мнению Коновалова, США не могут себе позволить рисковать потерять влияние на Ближнем Востоке, развязав войну с Ираном. Это связано с тем, что Тегеран сразу ударит по американским авиабазам в Ираке, Сирии, Саудовской Аравии и других странах на этой территории. Эксперт напоминает, что Иран уже много десятилетий живет в условиях экономических и торговых санкций и преодолевает трудности.