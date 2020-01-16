Руководство партии КПРФ заявило, что пока глава ФНС Михаил Мишустин не представит свою программу, фракция воздерживается от поддержки его как кандидата на пост премьера страны.

«Мы воздержимся голосовать "за" и "против", но посмотрим в ближайшее время, какую программу и какой состав команды предложат Мишустин и президент», — отметил глава фракции Геннадий Зюганов.

Он отметил, что члены партии не могут голосовать, поскольку не знают состав нового правительства и программу, которую предложит Мишустин. Зюганов заявил, что сейчас многое зависит от того, какой «курс» выберет президент России Владимир Путин.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов отметил, что партия надеется получить более подробную информацию о работе нового правительства в апреле этого года. Михаил Мишустин производит положительное впечатление как человек и профессионал, заявил Гаврилов.

После послания президента Владимира Путина Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о роспуске правительства в полном составе. Путин принял отставку правительства и предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьера.