Время боевиков в Сирии уходит, уверен аналитик

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб был шансом на спасение для боевиков, однако они им не воспользовались. Такое мнение в беседе с ФАН выразили политологи и военные эксперты.

Сирийская арабская армия (САА) в ночь на четверг возобновила военную операцию в провинции Идлиб на севере Сирии из-за нарушения перемирия боевиками. Ранее обстреляли из миномета пункт пропуска «Эль-Хадер» в провинции Алеппо, жертв и пострадавших нет.

Политический аналитик Юрий Голубь в беседе с ФАН отметил необходимость перемирия. Однако пока в этом Идлибе действует «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра», запрещена на территории России), оно вряд ли будет надежным. САА вовремя и адекватно отреагировала на действия боевиков и уже вытеснила их из двух поселений.

Эксперт уверен, что время боевиков в Сирии уходит, поскольку «питательная» среда для них — противоречия крупных игроков, которые постепенно снимаются.

«Мы видим, что РФ и Турция находят общий язык, а США, хоть и упираются, но уходят из Сирии. Но такова логика бандподполья: оно не может существовать в условиях перемирия и само приближает свой конец», — отметил Голубь.

Кандидат исторических наук, главред журнала «Архонт» Антон Бредихин не удивился тому, что боевики нарушают режим прекращения огня.

«Да и как вообще с ними можно было говорить о мире, не ожидая подвоха? Единственный путь разрешения конфликта — это полное уничтожение боевиков», — уверен Бредихин.

По его словам, тюрьмы в этом деле не помогут, так как могут сами стать инкубаторами по производству новых исламистов. Боевики не вернутся к мирной жизни, поэтому и ситуацию в Идлибе нужно решать вплоть до уничтожения последнего террориста».

Политолог Владимир Карасев назвал возобновление наступления САА ожидаемым решением.Он подчеркнул, что соглашение о перемирии было для боевиков шансом для спасения, но они не захотели им воспользоваться.

САА проводила антитеррористическую военную операцию на юго-востоке Идлиба с 19 декабря. Генштаб ВС Сирии заявил 24 декабря об освобождении от джихадистов более 40 деревень. Для мирных жителей открыли три гуманитарных коридора. Боевики несколько раз обстреляли их.