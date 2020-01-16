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12:56   16 Января 2020
Россия

Боярский заявил, что личные качества Мишустина помогут ему выстроить диалог с Госдумой

Боярский заявил, что личные качества Мишустина помогут ему выстроить диалог с Госдумой

Партия «Единая Россия» поддержит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьера страны, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Боярский. Об этом сообщает издание «Полит Эксперт».

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором выдвинул предложения и необходимые поправки в Конституцию РФ. Особое внимание Путин уделил социальным проблемам россиян.

После заявления президента, премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил роспуске правительства в полном составе. Премьер отметил, что такое решение связано с глобальными изменениями в Конституции, которые требуют свежих сил и смены баланса власти. Владимир Путин принял отставку правительства и предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьера.

Боярский заявил, что личные качества Мишустина помогут ему выстроить диалог с Госдумой

Депутат Госдумы Сергей Боярский отметил, что Мишустин производит очень приятное впечатление. Глава ФНС профессионально подкован и доброжелателен к своим коллегам.

«На мой взгляд, кандидатура достойная. Мы будем поддерживать ее в два часа единогласным решением фракции. <…> Из того, что я вчера читал в СМИ, лидеры фракций на вчерашний вечер, в частности, Жириновский и Миронов поддерживали кандидатуру», — заявил Боярский.

Депутат уверен в том, что личные качества Михаила Мишустина помогут ему выстроить диалог между правительством и Госдумой. После тех изменений, которые наметил президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев принял правильное решение об отставке правительства, считает Боярский.

Действия правительства заслуживают уважения, отметил депутат, поскольку отставка в полном составе – это «непростой государственный выбор».

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Автор: Роман Самойлов
#москва #россия #госдума #путин #премьер-министр #правительство #мишустин

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