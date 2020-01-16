Хафтар приедет в Берлин на конференцию по Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар согласился на участие в берлинской конференции по урегулированию в Ливии. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас» в четверг, 16 января.

Конференция по Ливии состоится 19 января. В ней будут участвовать РФ, Турция, Великобритания, США, Франция, Египет, Алжир, ОАЭ, КНР, а также представители ООН и стран Евросоюза. По итогам встречи запланировано соглашение об урегулировании конфликта. Документ должен установить в Ливии единое правительство и подчиняющуюся ему единую армию.

Россия внесла серьезный вклад в установление мира в Ливии. Режим прекращения огня в стране предложили ввести президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган. Кроме того, Москва устроила прямые переговоры между командующим ЛНА и главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. Они прошли 12 января.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Хафтар положительно воспринял итоговое заявление по встрече, но взял двое суток для обсуждения с лидерами племен.

Напомним, ПНС Ливии появилось после госпереворота 2011 года. Тогда с помощью США был свергнут ливийский лидер Муаммар Каддафи. Сейчас так называемое «правительство» полностью контролируется Западом и связано с террористическими группировками.