Большой адронный коллайдер не продуцирует энергию подобную той, которая существует в атмосфере. Так научный руководитель Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ Роман Вильфанд ответил на вопрос корреспондента «Политики Сегодня» о связи разных аномальных явлений в погоде с постройкой адронного коллайдера.

«Да, многие сравнивают, многие пытаются найти причины, но этим должны заниматься ученые, а не люди, которые увидели один фактор и используют его в качестве прогноза или объяснения другого фактора. Существует наука, математическое моделирование, математическая статистика, поэтому, когда меня спрашивают, может ли что-то быть связано с чем-то, я отвечаю — нет», — сказал Роман Вильфанд.

По его словам, прежде чем обсуждать какую-то идею, нужно ее сформулировать, поставить задачу и реализовать, а результат оценить с научной точки зрения — правильно ли поставили задачу, правильно ли выбрали алгоритм и интерпретацию. Иначе можно какие угодно проводить связи, но это неинтересно. Корреспондент уточнил, насколько аномальная зима может влиять на людей или на принятие крупных государственных решений, например, отставку правительства.

«Связью между метеорологическими факторами и самочувствием человека занимаются многие исследователи. Изменения климата и здоровья человека достаточно неплохо сейчас изучают — в каких случаях увеличивается количество инфекционных заболеваний, как изменяется состояние человека, который живет в одном и том же климате. Влияет ли изменение давления на человека? Вопрос остается открытым, потому что нет убедительных доказательств. Хотя на бытовом уровне это сплошь и рядом утверждается», — ответил Роман Вильфанд.

Влияет ли погода на человека? Есть некоторые факторы безусловные, продолжил он. Декабрь был традиционно хмурым. Облачность большая и в условиях небольшого светового периода просто нет солнечного света, что приводит к депрессивному состоянию. Это психологи давно отметили. Если продолжительный бессолнечный период, тогда да, человек начинает чувствовать себя некомфортно.