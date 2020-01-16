Венедиктов стал посредником между осужденным за экстремизм Жуковым и Ходорковским

Псевдооппозиция планирует вывести осужденного за экстремизм либерала Егора Жукова на «высший уровень» в среде противников нынешнего руководства России. Это стало понятно после того, как главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов стал посредником между осужденным за экстремизм Егором Жуковым и беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским.

Студент ВШЭ Егор Жуков, ставший известным среди либералов России благодаря суду над фигурантами «московского дела», появился в роли ведущего радиопрограммы «Условно Ваш» на «Эхо Москвы». Гостем первой передачи стал Михаил Ходорковский, известный тем, что спонсирует раскачивание ситуации в России.

Тот факт, что Венедиктов предоставил неопытному Жукову возможность провести интервью с Ходорковским, говорит о готовности псевдооппозиции и их сторонников к выведению его на новый уровень.

В ходе интервью олигарх заявил, что сейчас взаимоотношения российских граждан и власти основываются на «репрессиях» и «произволе», а дальнейший план действий «борцов за справедливость», которым он оплачивает работу, напрямую зависит от последующих за теми ли иными решениями руководства России изменений.

«Если мы увидим, что изменения этот произвол уменьшают, наверное, надо будет с этой позиции выступать. Если мы увидим, что произвол на самом деле только увеличивается, значит, надо против этого протестовать», — передает слова Ходорковского Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ходорковский также анонсировал публикацию материала, где он собирается рассказать о своих «стратегических целях».

«Я в ближайшее время собираюсь опубликовать на эту тему материал. Когда власть окажется шаткой, нужно будет действовать», — сообщил беглый олигарх.

Также участники диалога шутили над тем, что оба сидели за решеткой и советовали каждому чиновнику пройти «тюремный университет».

Ранее сотрудники «Эха Москвы» уличались в связях со спонсором российских либералов. Есть информация, что представители радиостанции даже «ездили на поклон» к Ходорковскому ради получения финансирования.