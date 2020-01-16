Гончарук заявил, что правительство Украины хочет «сломать старую систему»

Украинский премьер Алексей Гончарук заявил о стремлении «сломать старую систему» для перезагрузки страны. Об этом он написал на странице в Facebook в четверг, 16 января.

По его словам, правительство продолжит «еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки».

«Главная цель работы нашей команды — перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую», — заявил Гончарук.

Премьер-министр добавил, что кабмин работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить инвестиции Соединенных Штатов в экономику Украины.