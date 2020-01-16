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Конференция в Берлине может принести мир в Ливию, надеется спецпосланник ООН

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12:35   16 Января 2020
Россия

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что всегда честно исполнял свои обязанности и продолжает делать это сейчас. Так дипломат ответил на вопрос о своей возможной должности в новом российском правительстве, передает 16 января РИА Новости. 

В четверг Лавров выступил в филиале МГИМО МИД России в Ташкенте. На встрече присутствовали представители СМИ. Один из журналистов поинтересовался у дипломата, какую должность он займет в новом кабинете министров РФ.

«Во-первых, все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас», — ответил российский дипломат.

Ранее стало известно, что правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе. Президент России Владимир Путин на должность премьер-министра России предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #лавров #политика #общество

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